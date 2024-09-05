За скоєння злочину поліція розшукує Ярослава Яровика (фото)
Вінницьким районним управлінням поліції ГУНП у Вінницькі області встановлюється місцеперебування 28-річного Яровика Ярослава Олександровича, який розшукується за скоєння кримінального правопорушення.
Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваного чоловіка, зображений на фото, прохання повідомити у поліцію за телефонами: (0432) 594900 , 0684961118 або «102».
Конфіденційність гарантується!
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet