За скоєння злочину поліція розшукує Ярослава Яровика (фото)

Вінницьким районним управлінням поліції ГУНП у Вінницькі області встановлюється місцеперебування 28-річного Яровика Ярослава Олександровича, який розшукується за скоєння кримінального правопорушення.

Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваного чоловіка, зображений на фото, прохання повідомити у поліцію за телефонами: (0432) 594900 , 0684961118 або «102».

Конфіденційність гарантується!

Відділ комунікації поліції Вінницької області