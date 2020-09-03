За службове підроблення та розтрату бюджетних коштів судитимуть голову сільради Білоцерківського району

Білоцерківською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням голови однієї із сільських рад Білоцерківського району у службовому підробленні офіційних документів та розтраті бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України).

Встановлено, що у квітні 2020 року голова сільської ради уклав договір з товариством на виконання робіт по ремонту освітлення вулиці в одному із сіл Білоцерківського району.

Так, обвинувачений, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що товариство умови договору не виконало, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких, підряднику з місцевого бюджету сільської ради незаконно перераховано бюджетні кошти в сумі 50 тис грн.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській області.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області