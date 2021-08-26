За службову недбалість під час будівництва дитсадка зі збитками майже ₴500 тис. на Київщині судитимуть ексдиректора КП

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури завершено досудове розслідування відносно колишнього директора одного з комунальних підприємств Київщини за фактом службової недбалості (ч.2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що екскерівник підписав акт приймання виконаних робіт з підготовки території майданчика під будівництво дитячого садочка в Броварському районі Київської області, достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі.

Вказана недбалість призвела до спричинення державі збитків на загальну суму майже 500 тис грн.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура