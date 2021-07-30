За службову недбалість під час ремонту автодороги державного значення судитимуть службовця Укравтодору

Прокурорами Львівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно начальника одного із відділів Служби автомобільних доріг у Львівській області за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст.367 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, здійснюючи повноваження технічного нагляду, підписав акт приймання виконаних будівельних робіт за об’єктом ремонту автодороги Стрий-Іваново-Франківськ-Чернівці-Мамалига, із зазначеними неправдивими відомостями щодо обсягу та вартості робіт з влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші (нижній шар), яку завищено на понад 650 тис грн.

Відтак, Службі автомобільних доріг у Львівській області заподіяно матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції Львівської області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури