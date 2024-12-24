За службову недбалість, вартістю пів мільйона гривень судитимуть заступника командира конвойної служби

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника командира підрозділу конвойної служби правоохоронних органів у південному регіоні за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений, обіймаючи керівну посаду, недбало виконував свої обов’язки та повноваження, передбачені законодавством і, як наслідок, не забезпечив належний контроль за діяльністю одного зі своїх співробітників.

Понад півроку підлеглий, який був офіційно працевлаштований, не з’являвся на робочому місці та не виконував обов’язки, пов’язані із конвоюванням затриманих та охороною осіб у залі суду. Натомість він займався приватною охоронною діяльністю, не пов’язаною зі службою.

Внаслідок таких недбалих дій державний бюджет зазнав значних збитків у розмірі понад 500 тис грн, шляхом незаконного перерахування грошового забезпечення на особистий банківський рахунок вищезазначеного працівника за період, коли він не виконував своїх службових обов’язків.

Наразі обвинуваченого звільнено з лав правоохоронних органів.

Триває слідство щодо організаторів оборудки за фактом зловживання службовим становищем для отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Досудове розслідування – другий СВ ТУ ДБР у м. Миколаєві, оперативний супровід – ОУ ДВБ НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури