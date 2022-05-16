За службову недбалість, яка коштувала майже ₴1 млн., судимуть керівника відділу харківської лікарні

За процесуального керівництва Шевченківськоі окружноі прокуратури міста Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з відділів лікарні м. Харкова за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник одного з відділів харківської лікарні, здійснюючи за бюджетні кошти закупівлю товарів, необхідних для здійсненення заходів, спрямованих на запобігання та поширення епідемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, не проаналізував ринкові ціни.

Так, службова особа здійснила закупівлю 5 дизель-генераторів за завищеною ціною, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму майже 1 млн грн.

Наразі обвинувальний акт направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Досудове розслідування проводив СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура