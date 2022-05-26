За службову недбалість зі збитками майже на ₴500 тис. судитимуть головного держінспектора митного поста на Сумщині

Сумською обласною прокуратурою затверджено та 24 травня 2022 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного державного інспектора митного поста «Центральний» Сумської митниці Державної фіскальної служби, неналежне виконання службових обов’язків якого спричинило збитки державі в розмірі майже 500 тис. грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, обвинувачений при митному оформленні фактично не проводив митний огляд товарів та, відповідно, не встановив, що на митну територію України ввезено інші товари, ніж зазначені у митних деклараціях. Злочинні дії державного інспектора призвели до недоотримання митних платежів на суму 487 тис. грн.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювались слідчими четвертого слідчого відділу та співробітниками четвертого оперативного відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура