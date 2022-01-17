За службову недбалість зі збитками майже у ₴2 мільйони судитимуть директора департаменту Криворізької міськради

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт відносно директора одного з департаментів виконавчого комітету Криворізької міської ради за вчинення службової недбалості з тяжкими наслідками (ч.2 ст.367 КК України).

За даними слідства, між вказаним відомством та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір про виконання робіт з утримання території кладовища.

Посадовець, не перевіривши належним чином обсяг фактично виконаних робіт, підписав акти про нібито повне їх виконання, через що з державного бюджету товариству зайве сплачено майже 2 мільйони гривень бюджетних коштів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури