За службову недбалість зі збитками на 2,7 млн. на Київщині судитимуть інженера технагляду

Бучанська окружна прокуратура затвердила та скерувала до Ірпінського міського суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно інженера технічного нагляду за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у липні 2017 року інженер технічного нагляду одного з комунальних підприємств Ірпеня погодив та підписав акти приймання виконаних будівельних робіт з капітального ремонту дороги на одній із вулиць міста. В результаті цього підряднику були перераховані бюджетні кошти в сумі понад 2,7 млн грн за роботу, яка фактично не була виконана.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Ірпінського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура