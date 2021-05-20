За службову недбалість зі збитками у ₴746 тис. на Кіровоградщині судитимуть працівника поліції

Кіровоградською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно завідувача одного із секторів Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУ Нацполіції в Кіровоградській області за фактом службової недбалості ( ч.2 ст.367 КК України).

Розслідуванням встановлено, що працівник поліції, будучи матеріально відповідальною особою, не вжив заходів щодо збереження ввіреного йому майна — недобудованого багатоквартирного будинку в Кропивницькому, у результаті чого допущено втрату будівельних матеріалів. Державі завдано збитків у сумі 746 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, за оперативного супроводу Кіровоградського управління ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури