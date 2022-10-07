За службову недбалість зі збитками ₴50 млн. судитимуть експосадовицю податкової на Дніпропетровщині

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно ексзаступниці начальника Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, після проведення планово-документальної перевірки одного з найбільших промислових підприємств міста Кривого Рогу заступниця начальника податкової інспекції «не виявила» відсутності сплати екологічного податку, чим завдала збитки державі у сумі майже 50 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури