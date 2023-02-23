За службову недбалість зі збитками майже у ₴2,7 млн. судитимуть ексдиректора шахти

Прокурорами Червоноградської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 65-річного чоловіка за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що колишній виконувач обов’язків директора відокремленого підрозділу державного підприємства «Львіввугілля», під час опалювального сезону не провів належного контролю щодо витрат палива для котельні шахти. Не перевіривши достовірність відомостей внутрішньо технологічних потреб будівель та споруд що опалюються, безпідставно було списано вугілля на майже 2,7 млн грн.

За клопотанням прокурора на майно обвинуваченого накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими відділу поліції № 2 Червоноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури