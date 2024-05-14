За службову недбалість зі збитками майже у ₴2 млн. судитимуть посадовців Стрийської міськради

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох посадовців Стрийської міської ради. Начальниці одного з управлінь та її заступнику інкриміновано службову недбалість (ч. 1, 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що на замовлення одного з управлінь Стрийської міської ради товариством виконувались роботи щодо капітального ремонту місцевого стадіону «Сокіл».

За результатами останніх підрядник вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт та довідок про їх вартість. Зокрема було завищено їх обсяг та вартість.

Посадовці органу місцевого самоврядування в свою чергу погодили неправомірні документи, не перевіривши розрахунки вартості будівельних робіт та устаткування при здійсненні ремонту.

Таким чином суб’єкту господарювання було безпідставно перераховано майже 2 млн грн.

Слід зазначити, що на ремонт стадіону були виділені субвенції з місцевого, обласного та Державного бюджетів.

Додатково зазначаємо, що стосовно організованої групи, де фігурував підрядник, також скеровано до суду обвинувальний акт за фактами шахрайства та службового підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, за оперативного супроводу Управління СБ України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури