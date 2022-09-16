За службову недбалість зі збитками понад мільйон гривень на Київщині повідомлено про підозру посадовцю держпідприємства

Прокурори Вишгородської окружної прокуратури повідомили про підозру начальнику одного з цехів Державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Встановлено, що підозрюваний підписав акт приймання–передачі спеціального обладнання не перевіривши наявність сертифіката відповідності, митних документів, а також інших документів, необхідних для постановки його на відповідні обліки. Таким чином він позбавив підприємство можливості використовувати поставлене обладнання у своїй діяльності.

В результаті вказаних дій посадовця державному підприємству спричинено збитки в сумі понад 1,1 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Оперативний супровід здійснюється ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура