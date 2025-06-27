За службову недбалість зі збитками у майже ₴1 млн під час будівництва спортмайданчика судитимуть інженера з техннагляду

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно інженера з технічного нагляду за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у 2023 році одна з сільських рад Дністровського району уклала договір з товариством з обмеженою відповідальністю на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям. Для здійснення технічного нагляду за ходом робіт було залучено фізичну особу – підприємця, що надає відповідні послуги.

Обвинувачений, не перевіривши обсяги та якість фактично виконаних робіт, підписав акти приймання з недостовірними даними. Саме ці документи стали підставою для перерахування бюджетних коштів на користь виконавця. У результаті неналежного виконання службових обов’язків сільській раді було завдано збитків на суму майже 1 мільйон гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура