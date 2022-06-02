За смерть дитини у нелегальному дитсадку до 8 років засуджено мешканку Запоріжжя

За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя суд присяжних визнав винною місцеву мешканку у залишенні в небезпеці дитини, що спричинило її смерть (ч. 3 ст. 135 КК України). За вказаною кваліфікацією жінці призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.



Розслідуванням встановлено, що 51-річна жінка у власній трикімнатній квартирі, розташованій у Шевченківському районі міста, облаштувала нелегальний дитячий садок, взявши на себе зобов’язання по нагляду за дітьми. У травні 2020 року після контакту з іншими вихованцями однорічна дівчинка перебувала у збудженому емоційному стані. Достовірно розуміючи, що у дитини розпочалася блювота, жінка умисно вклала її до ліжка, закрила нижню частину її обличчя саморобною «подушкою», після чого залишила без нагляду у спальній кімнаті. Вказані дії обвинуваченої привели до смерті дитини.



За результатом судового розгляду дії обвинуваченої перекваліфіковано з умисного вбивства на менш тяжкий злочин.

Прокуратура не погодилася з новою кваліфікацією злочину та м’якістю призначеного покарання за вироком суду. Готується апеляційна скарга.

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Запорізька обласна прокуратура