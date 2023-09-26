За смертельне отруєння високотоксичною хімічною речовиною судитимуть мешканку столиці

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної та Вишгородської окружної прокуратур до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жінки за фактами умисного вбивства, замаху на умисне вбивство та умисного середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115, п. 5, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122 КК України).

Розслідуванням встановлено, що на початку 2023 року мешканка столиці у соціальній мережі зі сторінки псевдомагазину провела розіграш алкогольних напоїв. Серед «переможців» вона відзначила раніше знайомих чоловіка та жінку з Київщини. Надалі обвинувачена додала в пляшки з алкоголем високотоксичну хімічну речовину та відправила їм «подарунки» поштою.

«Переможниця конкурсу» розпила отруйний напій з чотирма подругами, а чоловік вжив алкоголь самостійно. У всіх осіб наступного дня різко погіршилось самопочуття і почало випадати волосся. Згодом потерпілий впав у кому та помер, жінки досі проходять лікування.

За клопотанням прокуратури обвинувачена перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура