За смертельне побиття дружини чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури Ратнівський районний суд призначив 54-річному жителю селища Ратне, визнаному винуватим у заподіянні дружині тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть (ч.2 ст. 121 КК України), покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що у ніч на 27 квітня 2020 року нетверезий чоловік жорстоко побив дружину – і наступного дня вона померла.

Хоч волинянин не визнавав своєї винуватості у вчиненому, її було доведено зібраними під час розслідування доказами.

Наступні 9 років чоловік відбуватиме покарання за ґратами.

Пресслужба обласної прокуратури