За смертельне побиття 4-річної доньки 10 років ув’язнення отримав мешканець Дніпропетровщини

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Першотравенської окружної прокуратури місцевого мешканця визнано винним та засуджено до 10 років позбавлення волі за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

В суді доведено, що 38-річний мешканець Синельниківського району систематично бив 4-річну доньку. Так у листопаді 2021 року чоловік наніс дитині множинні удари по голові і тулубу ременем та рукою. Від отриманих травм дитина померла.

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури