За смертельне побиття матері та погрози поліцейському ножем жителя Рахівщини засуджено до 8 років ув’язнення

За доводами Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури жителя району засуджено до 8 років позбавлення волі за нанесення матері тяжких тілесних ушкоджень, від яких вона згодом померла, а також погрози вбивством працівнику правоохоронного органу (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 345 КК України).

Йдеться про події, що трапилися в смт. Кобилецька Поляна у вересні 2016 року. У суді прокурор довів, що в ході сварки з матір’ю обвинувачений наніс серію ударів, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Трохи більше ніж за тиждень жінка померла від одержаних травм у місцевому медзакладі. До цього вона встигла повідомити, що син бив її вже не вперше, однак раніше вона не хотіла повідомляти про такі факти правоохоронні органи.

Через кілька днів після інциденту до закарпатця навідався дільничний інспектор поліції, аби відібрати пояснення про подію, що сталася. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і погрожував вбити правоохоронця, тримаючи в руці кухонний ніж.

У суді обвинувачений свою вину заперечив повністю та розповідав свою версію подій. Суд резюмував, що таким чином громадянин намагається лише уникнути відповідальності. Натомість визнав зібрані стороною обвинувачення докази такими, що повністю підтверджують вину особи у скоєному злочині. Наразі набрання вироком законної сили очікується.

Варто зазначити, що у 2017 році закарпатець уже був засуджений за вказані злочини. Вже за рік апеляційний суд скасував вирок Рахівського районного суду та призначив новий судовий розгляд у суді першої інстанції, який завершився ухваленням вищевказаного вироку.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури