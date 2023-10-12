За смертельне поранення ножем власного чоловіка судитимуть мешканку Лозової

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річної жінки за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 19 серпня цього року в одному з будинків м. Лозова зібралась компанія з трьох осіб, щоб «розслабитися», вживаючи алкогольні напої — подружжя прийшло в гості до своєї знайомої. Під час вечірки між чоловіком і жінкою виник конфлікт.

Обвинувачена схопила кухонний ніж і вдарила ним свого чоловіка у живіт. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

Досудове розслідування — СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура