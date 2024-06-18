За смертельне зґвалтування товариша двоє покидьків отримали по 10 років ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури двох чоловіків визнано винними в зґвалтуванні товариша.

У суді доведено, що подія сталась 29 січня 2024 року в м. Глухів. Між трьома знайомими під час вживання алкогольних напоїв у будинку одного з них виникла сварка, під час якої двоє чоловіків з використанням предмета зґвалтували господаря оселі. Від отриманих травм 57-річний чоловік наступного дня помер у лікарні.

Правоохоронці оперативно затримали чоловіків, причетних до злочину. Обоє – місцеві мешканці. Одному з них 39 років, він притягувався до кримінальної відповідальності за жорстоке побиття знайомого. Його спільнику – 34 роки, до цього він вже двічі відбував покарання, спочатку за крадіжку велосипеда у знайомої, а потім за незаконний обіг наркотичних засобів.

У суді обвинувачені провину свою визнали, запевняли, що розкаюються. За вироком суду їх засуджено до 10 років позбавлення волі (ч. 5 ст. 152 КК України). На вирок суду вони чекали за ґратами.

Сумська обласна прокуратура