За смертельну ДТП судитимуть водія, який нетверезим сів за кермо (фото)

За процесуального керівництва прокурорів Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням 46-річного вінничанина у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, вчинене в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

Розслідуванням встановлено, що у 27.07.2023 близько 19:30 чоловік, випивши пляшку горілки (рівень алкогольного сп’яніння якого дорівнює 3 проміле), рухаючись у с. Вінницькі Хутори Вінницького району Вінницької області за кермом технічно-справного автомобіля «Богдан 211010», грубо порушив правила дорожнього руху, що спричинило виїзд керованого ним автомобіля за межі проїжджої частини ліворуч у кювет з подальшим наїздом на дерево.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля від отриманих травм загинув на місці пригоди.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури