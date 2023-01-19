За смертельну «п’яну» ДТП у столиці водія засуджено до 8 років позбавлення волі
За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою вироком Печерського районного суду міста Києва до 8 років позбавлення волі засуджено водія за фактом вчинення ДТП зі смертельними наслідками (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
Подія сталася 1 травня 2021 року на бульварі Лесі Українки.
Прокурором у суді доведено, що 25-річний водій, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, не виконав вимогу поліції про зупинку транспортного засобу, та, не впоравшись з керуванням автомобіля, здійснив виїзд за межі проїзної частини з подальшим наїздом на опору світлофора.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди 18-річна пасажирка цього автомобіля загинула на місці, а водій та ще одна пасажирка отримали тілесні ушкодження.
За результатами судового розгляду водія засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 10 років. Крім того, обвинувачений має відшкодувати потерпілій стороні 500 тис. гривень.
До набрання вироком суду законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.