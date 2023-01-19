За смертельну «п’яну» ДТП у столиці водія засуджено до 8 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою вироком Печерського районного суду міста Києва до 8 років позбавлення волі засуджено водія за фактом вчинення ДТП зі смертельними наслідками (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Подія сталася 1 травня 2021 року на бульварі Лесі Українки.

Прокурором у суді доведено, що 25-річний водій, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, не виконав вимогу поліції про зупинку транспортного засобу, та, не впоравшись з керуванням автомобіля, здійснив виїзд за межі проїзної частини з подальшим наїздом на опору світлофора.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 18-річна пасажирка цього автомобіля загинула на місці, а водій та ще одна пасажирка отримали тілесні ушкодження.

За результатами судового розгляду водія засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 10 років. Крім того, обвинувачений має відшкодувати потерпілій стороні 500 тис. гривень.

До набрання вироком суду законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Київська міська прокуратура