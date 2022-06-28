За співпрацю з окупантами судитимуть псведостаросту одного з сіл Бучанського району Київщини

Подільською окружною прокуратурою міста Києва за матеріалами ГУ СБ України в м. Києві та Київській області скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканця Київщини у вчиненні публічних закликів до співпраці з збройними формуваннями держави-агресора та поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний в умовах воєнного стану наприкінці лютого 2022 року прийняв пропозицію представників збройних сил російської федерації та був проголошений ними старостою одного з сіл Бучанського району Київської області.

У подальшому зловмисник неодноразово публічно закликав жителів села до співпраці зі збройними силами держави-агресора.

Крім того, чоловік неодноразово надавав російським військовослужбовцям інформацію щодо розташування особового складу Збройних сил України та територіальної оборони, а також вчиняв інші дії, спрямовані на співпрацю зі збройними силами країни-агресора.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваний перебуває під вартою.

За вчинене чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура