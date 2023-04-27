За співпрацю з ворогом судитимуть ще двох колишніх поліцейських з Бердянська

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно ще двох експравоохоронців за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф на територію України у квітні 2022 року два співробітники патрульної поліції Бердянського районного відділу поліції залишились на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Зрадивши державі та українському народові, вони добровільно перейшли на бік ворога та вступили до лав так званої «народной милиции м. Бердянска».

Працюючи на ворога, вони виконують вказівки і розпорядження керівників окупаційної адміністрації рф, а також, застосовуючи психологічний тиск, схиляють своїх колишніх колег до співпраці.

Наразі правоохоронців звільнено з органів Нацполіції України.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура