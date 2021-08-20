За спробу підкупу поліцейського затримано мешканця Миколаївщини

Неправомірну вигоду чоловік запропонував посадовцю миколаївської поліції за повернення майна, вилученого в рамках адміністративного провадження. Про наміри фігуранта поліцейський повідомив оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Працівники Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили обставини, які передували корупційній пропозиції посадовцю поліції. 45-річний мешканець Миколаївщини займався забороненим видом господарської діяльності, а саме виготовленням та продажем самогону. За цим фактом працівники поліції склали на чоловіка адміністративний протокол, вилучили майже тисячу літрів спиртовмісних речовин та спеціальне обладнання.

Намагаючись повернути вилучене, підприємливий чоловік запропонував начальнику сектору превенції одного з відділень Миколаївського районного управління поліції хабар – 20 тисяч гривень.

За матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції працівники слідчого управління миколаївської поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Під час надання поліцейському «відкупних» — 20 тисяч гривень — хабародавця затримали оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі поліції, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Грошові кошти вилучили.

Чоловікові готується оголошення про підозру. Його затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За підкуп службової особи фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення років на строк до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України