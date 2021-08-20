За спробу підкупу поліцейського затримано мешканця Миколаївщини

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Неправомірну вигоду чоловік запропонував посадовцю миколаївської поліції за повернення майна, вилученого в рамках адміністративного провадження. Про наміри фігуранта поліцейський повідомив оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Працівники Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили обставини, які передували корупційній пропозиції посадовцю поліції. 45-річний мешканець Миколаївщини займався забороненим видом господарської діяльності, а саме виготовленням та продажем самогону. За цим фактом працівники поліції склали на чоловіка адміністративний протокол, вилучили майже тисячу літрів спиртовмісних речовин та спеціальне обладнання.

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Намагаючись повернути вилучене, підприємливий чоловік запропонував начальнику сектору превенції одного з відділень Миколаївського районного управління поліції хабар – 20 тисяч гривень.

За матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції працівники слідчого управління миколаївської поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Під час надання поліцейському «відкупних» — 20 тисяч гривень — хабародавця затримали оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі поліції, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Грошові кошти вилучили.

Чоловікові готується оголошення про підозру. Його затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За підкуп службової особи фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення років на строк до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки
Національної поліції України

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