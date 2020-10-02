За спробу відкупитися від кримінальної відповідальності мешканець Новопсковського району отримав 3 роки позбавлення волі
За публічного обвинувачення прокурорів Новопсковського відділу Старобільської місцевої прокуратури ухвалено вирок, яким місцевого
мешканця засуджено до 3 років позбавлення волі за фактом крадіжки та надання неправомірної вигоди правоохоронцю (ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 369 КК України).
У ході судового розгляду встановлено, що у червні 2020 року 36-річний раніше судимий чоловік, перебуваючи у власному будинку, таємно викрав грошові кошти, які належали його рідній сестрі. Потерпіла звернулася до поліції із заявою про вчинення злочину. У подальшому обвинувачений надав дільничному офіцеру Новопсковського відділу поліції неправомірну вигоду у розмірі 1 тис. грн за неприйняття та реєстрацію заяви про крадіжку грошових коштів. Таким чином, останній намагався уникнути кримінальної
відповідальності за вчинення злочину.
Протиправні дії чоловіка було викрито правоохоронцями та задокументовано.
Свою вину у вчинені інкримінованих кримінальних правопорушень громадянин визнав у повному обсязі. Новопсковський районний суд Луганської області врахував надані докази та підтримав позицію сторони обвинувачення.
Довідково: на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів з дня проголошення вироку.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Новопсковського відділу
Старобільської місцевої прокуратури)