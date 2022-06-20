За спробу відкупитися від мобілізації чоловіка оштрафували і вручили повістку

Шаргородський районний суд Вінницької області визнав винним громадянина винним у наданні неправомірної вигоди.

Про це інформує Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Наприкінці березня 2022 року громадянин, який підлягає мобілізації під час воєнного стану, надав неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США службовій особі Жмеринського районного центру комплектування та соціальної підтримки за ухилення від призову під час мобілізації.

Чоловіку покарали максимально можливим для цього виду злочину штрафом — 68 тисяч гривень. Кошти в сумі 2000 доларів, які були хабарем, конфіскуються у дохід держави.

Також засудженому вручено повістку з метою вирішення питання щодо призову його на військову службу за мобілізацією. // Судовий репортер