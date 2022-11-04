За спробу вкрасти консерви на 485 гривень чоловіка ув’язнили на 5 років

Печерський райсуд Києва визнав громадянина винним у замаху на крадіжку в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 28 жовтня.

2 липня обвинувачений намагався винести товар з магазину «Сільпо», що в ТРЦ «Гулівер». В узяв із прилавку і поклав собі до рюкзака дві консерви «Салака 240 BrivКопМасКл» і чотири банки «Шпротів Brivais Vilnis Рижські в маслі». Оминувши касову зону, зловмисник на виході із магазину був зупинений працівниками охорони. «Сільпо» могло зазнати матеріальних збитків на 485 гривень.

Такі дії кваліфіковано як закінчений замах на крадіжку в умовах воєнного стану (ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 185 ККУ).

Чоловік у судовому засіданні вину не заперечував і пояснював інцидент тяжким збігом життєвих обставин.

Обвинувачений є уродженцем міста Дружківка Донецької області, має середню спеціальну освіту, в столиці проживає в хостелі, інвалід 3 групи.

У лютому 2022-го він уже засуджувався за крадіжку (ч.1 ст.185 ККУ) до 120 годин громадських робіт.

Не відбувши покарання, він заходів для працевлаштування не вживав, і скоїв новий злочин.

Обставиною, що пом’якшує покарання суд визнав щире каяття.

У підсумку крадія засудили до 5 років ув’язнення. А з урахуванням не відбутих громадських робіт збільшили тюремний строк ще на 15 днів.

Нагадаємо, що законом від 3 березня 2022 року посилено відповідальність корисливі злочини у разі їх вчинення в умовах воєнного або надзвичайного стану. Крадіжка під час війни карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.