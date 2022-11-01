За спробу зґвалтувати 8-річного хлопчика педофіла засуджено до 10 років за ґратами

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За послідовної позиції ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу жителя Чернігівщини. Його засуджено до 10 років позбавлення волі за замах на зґвалтування 8-річного хлопчика, скоєний у стані алкогольного сп’яніння (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 КК України).

У судах прокурори довели, що засуджений у липні 2020 року під приводом пригощання кавуном заманив хлопчика до свого помешкання. Застосовуючи силу, він намагався зґвалтувати дитину. На щастя, злочин не було доведено через нетверезий стан засудженого.

За спробу зґвалтувати 8-річного хлопчика чоловіка засуджено до 10 років за ґратами – прокурори у Верховному Суді довели обґрунтованість вироку

Також за рішенням суду інформацію про громадянина буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Офіс Генпрокурора

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