За спричинення смертельних тілесних ушкоджень 51-річній жінці поліцейські Кам’янського затримали її сина

Під час конфлікту чоловік побів матір. Від отриманих травм жінка померла.

9 березня близько 22:50 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир померла 51-річна жінка. На місці події правоохоронці виявили тіло загиблої з тілесними ушкодженнями.

Під час слідчих дій поліцейські встановили, що в даній квартирі також мешкає 31-річний син жінки. Як з`ясувалося, між родичами відбулась сварка, син образився на матір та побив її. Отриманні травми виявилися несумісними з життям.

За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП