За сприяння двом військовозобов’язаним у незаконному перетині кордону на Берегівщині судитимуть харків’янина
Берегівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо уродженця Харкова за фактом сприяння незаконному переправленню кількох осіб через державний кордон, що вчинено за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України).
Під час досудового розслідування встановлено, що чоловік переїхав до Берегова в період дії воєнного стану та вже тут був залучений до протиправної діяльності. Він сприяв двом громадянам у спробі незаконно потрапити до Угорщини в обхід офіційних пунктів пропуску. В обов’язки обвинуваченого входило перевезення та поселення осіб. Дочекавшись слушного часу, усі троє прибули до с. Косонь, де харків’янин надав чоловікам поради і вказівки щодо подальшого перетину лісистої території кордону. Того ж дня «ухилянтів» виявили співробітники Мукачівського прикордонного загону.
Обвинувачений згідно ухвали Берегівського районного суду наразі перебуває під домашнім арештом. У разі доведення вини йому може загрожувати ув’язнення на строк від 5 до 7 років. Щодо організатора незаконного переправлення матеріали виділені в окреме провадження за ч. 3 ст. 332 КК України, досудове розслідування в якому наразі триває.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратуриTweet