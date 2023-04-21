За сприяння служби безпеки ПриватБанку припинено діяльність злочинних угруповань, які ошукували українців за допомогою фішингу

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, Головного слідчого управління Національної поліції України та Департаменту кіберполіції Національної поліції України та за сприяння служби безпеки ПриватБанку затримано членів двох злочинних угрупувань, які ошукували українців за допомогою фішингу.

Зловмисники створювали фішингові посилання, які копіювали інтерфейс сторінок онлайн-банкінгів, сайтів платформ оголошень, інтернет-магазинів тощо, та розсилали в месенджерах ці посилання під виглядом пропозицій оформлення фінансових виплат, отримання коштів за проданий товар. Дані, введені користувачами на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі шахраям, які за допомогою платіжних систем «виводив» гроші потерпілих на підконтрольні рахунки.

За оперативними даними, від протиправних дій злочинних угруповань постраждали щонайменше тисяча осіб. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить понад 2 мільйонів гривень.

Відкрито кримінальні провадження та повідомлено про підозру 5-ти членам злочинної організації та організованої групи, трьох з яких затримано. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ПриватБанк як лідер у сфері захисту клієнтів, нагадує, що передача особистих даних третім особам, тим більше через відкриті джерела та невідомі сайти, несе потенційну загрозу використання цих даних шахраями. Через фішингові сайти шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані. Користуйтесь лише офіційними сайтами та каналами отримання інформації, перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та вводите свої персональні дані.

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