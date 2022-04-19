За створення незаконного полігону й забруднення земель зі збитками у ₴58,2 млн. судитимуть директора товариства

Берегівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора товариства за фактом забруднення земель шкідливими відходами, що створило небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України).

За даними слідства, керівник товариства, що займалося збором і утилізацією сміття, кілька років вивозив відходи на переповнений сміттєвий полігон. Таким чином він незаконно зайняв суміжні із ним земельні ділянки, утворивши там стихійне звалище. Натомість обвинувачений не вжив жодних заходів для пошуку альтернативного місця розміщення відходів, а продовжував забруднювати землі, які комунальної, так і приватної власності.

Експертиза підтвердила забруднення земельних ділянок площею 5,3 га (для порівняння, таку площу мають вісім футбольних полів). Там зафіксовано перевищення фонового вмісту марганцю, міді, свинцю та цинку. Унаслідок дій директора товариства природний стан земель порушено, а зазначені негативні зміни складу ґрунту створили небезпеку для життя та здоров’я людей.

Завдано шкоди і навколишньому середовищу на 58,2 млн грн. Для відшкодування збитків прокурором окружної прокуратури разом із обвинувальним актом до Берегівського районного суду направлено і відповідний позов.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Берегівського райвідділу поліції за оперативного супроводу УСБУ в Закарпатській області та за координації Спеціалізованої екологічної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури