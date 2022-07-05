За створення злочинної організації та поширення злочинного впливу судитимуть «злодія в законі» «Армена Хохла»

Отримали докази щодо причетності «авторитета» до злочинної діяльності співробітники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області та слідчі обласної поліції.

За даними слідства, перебуваючи на території України в статусі особи підвищеного злочинного впливу, «вор в законі» на прізвисько «Армен Хохол» організував та контролював діяльність злочинних груп, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини насильницького та майнового характеру. Свій особливий статус у кримінальному світі він отримав у 2011 році у Москві.

Аби уникнути відповідальності, «авторитет» переховувався від органів досудового розслідування, відтак його оголосили в міжнародний розшук. Крім того, щодо нього були запровадженні санкції РНБО.

На виконання рішення РНБО та проведення системної роботи з боротьби з оргзлочинністю та їхніми лідерами 17 червня оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області та слідчі обласної поліції за силової підтримки спецпризначенців полку поліції особливого призначення затримали «вора в законі». Його взяли під варту без права внесення застави.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за погодженням із Кіровоградською обласною прокуратурою скеровано до суду. «Вору в законі» інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

— ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

— ч. 3 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі») Кримінального кодексу України.

За скоєне обвинуваченому може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України