За систематичне домашнє насильство та побиття дружини житель Мукачівщини вкотре відправиться за ґрати
За доводами Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури жителя с. Лази вкотре засуджено за вчинення домашнього насильства щодо колишньої дружини та нанесення їй легких тілесних ушкоджень (ст. 126-1, ч. 1 ст. 125 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді ув’язнення на 1 рік 3 місяці. Набрання ним законної сили очікується.
Протягом травня-липня цього року чоловік напідпитку неодноразово вдавався до психологічного насильства стосовно потерпілої, а також вдарив її кулаком в обличчя, заподіявши тілесні ушкодження. За цей період обвинувачений був змушений сплатити штрафи за адміністративне правопорушення – вчинення домашнього насильства (ч.ч. 1,2 ст. 173-2 КУпАП).
До цього мешканець Мукачівщини вже неодноразово був засуджений за побиття дружини та домашнє насильство. Востаннє – у вересні цього року вироком Свалявського районного суду до 1 року за ґратами. Однак ряд проваджень стосовно чоловіка перебувають на етапі апеляційного розгляду.
Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратуриTweet