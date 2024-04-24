За систематичне ґвалтування однієї доньки та секснасильство щодо іншої покидьку загрожує довічне ув’язнення

Ювенальними прокурорами Сумської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка за фактом систематичного зґвалтування однієї доньки та вчинення сексуального насильства щодо іншої (ч. 3, ч. 4 та ч. 6 ст. 152; ч. 6 ст. 153 КК України).

Слідством установлено, що подія відбувалась у багатодітній родині, яка проживає в одному з населених пунктів на Сумщині. З весни 2022 року батько систематично ґвалтував свою доньку 2009 року народження. Більш того, взимку 2023 року він вчинив сексуальне насильство стосовно іншої своєї дочки 2012 року народження.

Злочинні дії обвинуваченого були припинені в грудні 2023 року після того, як старша дівчинка розповіла про систематичне ґвалтування батьком. Згодом про скоєне стосовно неї сексуальне насильство зізналась і менша дівчинка.

На даний час обвинувачений перебуває за гратами. За скоєне йому загрожує п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування завершено слідчими Слідчого управління ГУ НП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура