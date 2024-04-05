За систематичне хабарництво судитимуть екскерівника одного з митних постів Чернівецької митниці та його спільника

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного з митних постів Чернівецької митниці та його спільника за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі (ч. 3 ст. 368, ч. ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Крім того, митник обвинувачується у перевищенні службових повноважень (ч. 1 ст. 365 КК України).

За даними слідства, посадовець митниці розробив злочинну схему незаконного збагачення, за якою на різних етапах митного оформлення імпорту умисно створювались перешкоди.

Встановлено, що при оформленні товару безпідставно корегувалась його митна вартість та збільшувались суми митних платежів. Задля того, щоб надалі уникати цього «корегування», оформлення однієї митної декларації коштувало 1000 доларів США.

Митник діяв через посередника, який вів прямі перемовини з власником товару та одержував гроші.

Побоюючись бути викритим, зловмисник визначив місце одержання неправомірної вигоди саме у столиці, де 1 лютого 2023 року посередника затримали правоохоронці після одержання чергової «оплати».

Загалом представник торговельної компанії надав обвинуваченим 15000 доларів США неправомірної вигоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області, за оперативного супроводу Управління СБ України у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура