За систематичне одержання хабарів від студентів судитимуть декана факультету одного з університетів Ужгорода

Прокурор Закарпатської обласної прокуратури скерував на розгляд суду обвинувальний акт щодо декана факультету одного з університетів Ужгорода за кількома фактами одержання неправомірної вигоди (ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України).

Під час слідства встановлено, що протягом 2023-2024 років обвинувачений одержував хабарі за сприяння у складанні іспитів чи захисті дипломної роботи.

Завдяки своєму службовому становищу та авторитету посади він міг впливати на інших викладачів факультету та забезпечувати одержання позитивних оцінок.

Студенти, розуміючи що можуть бути недопущені до захисту наукової роботи чи залишені на тому ж курсі повторно, надавали декану неправомірну вигоду. Задокументовано, що від двох осіб чоловік одержав 1000 доларів США, а також 200 євро та 1000 грн неправомірної вигоди.

Обвинувальний акт щодо декана скеровано до Ужгородського міськрайонного суду. Досудове розслідування здійснювала Нацполіція Закарпаття за оперативного супроводу УСР в Закарпатській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури