За травмування знайомого бердичівлянину загрожує від 5 до 8 років ув’язнення

Подія сталась на початку березня у Семенівській громаді. Правоохоронці з’ясували, що 29-річний обвинувачений вживав спиртне разом з 55-річним місцевим жителем. Тоді ж між чоловіками виник конфлікт, що переріс у бійку.

З’ясовуючи стосунки, молодший з них ударив старшого, завдавши тілесних ушкоджень. Медики діагностували у нього травми голови.

Слідчі призначили низку експертних досліджень. Травми, завдані потерпілому, були визначені фахівцями як тяжкі тілесні ушкодження.

11 липня на підставі зібраних доказів та свідчень, слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури, вручили фігуранту обвинувальний акт. 29-річному жителю м. Бердичева інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Матеріали кримінального провадження нині скеровано до суду.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років

Бердичівський районний відділ поліції