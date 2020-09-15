За тяжке ножове поранення жителя Миколаївського району затримали його брата

Наразі за процесуального керівництва місцевої прокуратури вирішується питання стосовно повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 ККУ. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

14 вересня близько 19:00 в с. Суха Балка Миколаївського району двоє братів вживали за місцем мешкання алкоголь. Згодом у чоловіків виникла сварка, в ході якої один другого вдарив кухонним ножем в область черева.

Медиків та поліцію викликали сусіди, до яких 47-річний потерпілий звернувся про допомогу. 51-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК поліцейські.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 121 ККУ «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Після оперативного втручання постраждалий продовжує перебувати в лікарні.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області