За убивство – 12 років ув’язнення – волинянин вдруге відбуватиме покарання за спричинену ним смерть людини

Прокурори Володимирської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 48-річним жителем Володимира умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Доведено, що над ранок 24 червня 2022 року нетверезий чоловік на власній земельній ділянці жорстоко побив, а також душив 76-річного сусіда, спричинивши смерть.

Зауважимо, що раніше чоловік уже відбував покарання у виді позбавлення волі за те, що побив людину до смерті.

Своєї винуватості у скоєному волинянин не визнав, проте її було доведено зібраними під час розслідування доказами.

Суд призначив йому покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Пресслужба обласної прокуратури