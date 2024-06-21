За убивство – 12 років ув’язнення – волинянин вдруге відбуватиме покарання за спричинену ним смерть людини
Прокурори Володимирської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 48-річним жителем Володимира умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).
Доведено, що над ранок 24 червня 2022 року нетверезий чоловік на власній земельній ділянці жорстоко побив, а також душив 76-річного сусіда, спричинивши смерть.
Зауважимо, що раніше чоловік уже відбував покарання у виді позбавлення волі за те, що побив людину до смерті.
Своєї винуватості у скоєному волинянин не визнав, проте її було доведено зібраними під час розслідування доказами.
Суд призначив йому покарання у виді 12 років позбавлення волі.
Пресслужба обласної прокуратуриTweet