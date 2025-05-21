За убивство дворічної дівчинки на Полтавщині судитимуть співмешканця матері дитини

Ювенальні прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного жителя Решетилівки.

Йому інкримінують умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, вночі 22 лютого цього року чоловік кулаками побив дворічну доньку своєї співмешканки та вдарив головою об стіну. У такий спосіб він намагався заспокоїти дитину, яка плакала і заважала спати.

Вгамувавши свій гнів та усвідомлюючи, що дівчинка не подає ознак життя, він через вікно будинку витягнув тіло і переніс до літньої кухні, де замотав у ковдру та накрив матрацами й побутовими речами.

Вранці його затримали правоохоронці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні – СУ ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури