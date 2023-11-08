За убивство подружжя та розбійні напади на жінок у м. Знам’янка судитимуть мешканця Кіровоградщини

Скоєння подвійного убивства, розбій, крадіжки, незаконне придбання вогнепальної зброї, викрадення та підробка документів, – це не повний перелік кримінальних правопорушень, які наразі інкримінуються 35-річному жителю Знам’янки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Прокурори затвердили обвинувальний акт за сімома статтями Кримінального кодексу України.

За словами процесуального прокурора Костянтина Клюкіна наразі обвинувачений перебуває під вартою. Прокуратура наполягатиме на справедливому покаранні для фігуранта справи. За скоєне зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.

Днями у справі має відбутись підготовче судове засідання.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Обставини справи: За даними слідства, влітку минулого року правоохоронці затримали за підозрою у розбійних нападах із застосуванням вогнепальної зброї місцевого чоловіка. Він, як згодом з’ясувалось, виявився причетним до вбивства подружжя переселенців у м. Знам’янка. У травні минулого року, заради наживи, він проник до оселі переселенців та скоїв вбивство подружжя – наніс чоловіку і жінці множинні ножові та вогнепальні поранення, приховав їх тіла, а оселю двічі пограбував. Окрім того, погрожуючи пістолетом, вчинив розбій щодо двох жінок та заволодів їхніми речами та грошима.

Під час проведення обшуку у його домоволодінні вилучили три пістолети, набої до них, а також частину речей, що належать потерпілим.

Кіровоградська обласна прокуратура