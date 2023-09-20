За убивство рідного брата волинянин втрапив за ґрати на 8 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури суд визнав 36-річного жителя Нововолинська винуватим в умисному вбивстві на два роки молодшого брата.

За даними слідства, удень 16 травня 2023 року чоловік у дачному будинку в селі Литовеж Володимирського району в ході конфлікту двічі ударив рідну людину ножем у груди.

Потерпілий помер на місці події, убивця ж викинув ніж, взяв свої речі та пішов геть.

Невдовзі його затримали правоохоронці.

Суд призначив волинянину покарання у виді восьми років позбавлення волі.

Пресслужба обласної прокуратури