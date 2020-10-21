За участь у проведенні незаконного «референдуму» на підтримку окупаційної адміністрації РФ засуджено двох мешканок Луганщини

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у двох кримінальних провадженнях за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Стороною обвинувачення доведено, що двоє мешканок Луганської області взяли участь в організації та проведенні незаконного «референдуму» щодо підтримки «Акту про державну самостійність ЛНР» на «виборчих дільницях» м. Рубіжне Луганської області. На обвинувачених покладалася відповідальність за облік та перевірку мешканців, видачу «бюлетенів», контроль за порядком голосування на «виборчих дільницях».

Підсумки псевдореферендуму у подальшому використані представниками так званої «центральної виборчої комісії ЛНР» окупаційної адміністрації Російської Федерації для відокремлення частини Луганської області від

території України.

Рубіжанським міським судом Луганської області зазначених осіб визнано винними та, враховуючи пом’якшуючі обставини вчинення злочину і сприяння у його розкритті, суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з іспитовим строком.

Довідково: на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури