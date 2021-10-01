За участие в фальшивом опросе якобы от торговой сети «EVA» мошенники списывают с пользователей 1,7 тыс. гривен

Участие в опросах и розыгрышах является распространенной маркетинговой практикой, поэтому предложение принять участие в розыгрыше призов от известной торговой сети, по-видимому, не вызывает опасений у многих соотечественниц, даже несмотря на подозрительный вид ссылки.

Клюнув на уловку, украинки спешат поделиться «радостной вестью» со всеми знакомыми, даже еще ничего не получив – ведь, согласно условию, это является условием получения приза.

Посетителю сайта предлагается ответить на несколько простейших вопросов, первый из которых: «совершаете ли вы покупки в магазинах EVA?». Не зависимо от того, какой ответ вы выбрали, далее мошенники поинтересуются вашим возрастом и полом. И также независимо от ответов, предложат указать – каким мессенджером вы пользуетесь чаще всего.

Уже этих ответов оказывается достаточно, чтобы вам сообщили, что опрос успешно пройден и вы имеете право на награду. Далее следует блиц-лотерея со стиранием стикеров, под одним из которых вы обязательно находите денежный приз.

А вот условием получения приза является рассылка спама вашим друзьям и знакомым через приложение, которое вы указали ранее. Разослав достаточное количество непрошенных сообщений (во время тестирования редакцией, ни один пользователь от спама не пострадал), вы разблокируете кнопку, позволяющую получить приз, которым оказывается ссылка на установку мобильного приложения.

Приложение «Скидочная карта» предлагает пользователям доступ к дисконтным картам множества российских торговых сетей, включая «Ашан», чтобы получать скидки. То есть, завлекая украинских пользователей, мошенники даже не потрудились предложить им что-нибудь правдоподобное, ориентированное на украинскую аудиторию.

Судя по оставленным на Play Market отзывам, после установки приложение автоматически подписывает пользователя на платный тарифный план, который стоит ни много ни мало 1,700 гривен.

Редакция InternetUA призывает не переходить по сомнительным ссылкам, которые рассылают в мессенджерах, даже если это ваши знакомые. Если вы все же большой любитель рекламных кампаний, то прежде чем принять участие в опросе или розыгрыше, потрудитесь проверить информацию о такой акции на официальном сайте компании и ее официальной странице в Facebook. Если такой информации нет – участие принесет вам только проблемы.

Компания EVA (ТОВ «РУШ») обратилась в редакцию с просьбой опубликовать их комментарий.

Національна мережа магазинів EVA (ТОВ «РУШ») заявляє, що не має жодного стосунку до вебсайту, який розповсюджує неправдиву інформацію про опитування та розіграш грошових призів, які нібито проводить EVA.

«Офіційно повідомляємо, що EVA (ТОВ «РУШ») не проводить такої акції ні на офіційному сайті ритейлера eva.ua, ні в своїх роздрібних магазинах.Представники EVA наразі вживають відповідних заходів і готують заяву до Національної поліції України.»

InternetUA