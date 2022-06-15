За ухилення від сплати аліментів судитимуть буковинця, який заборгував дітям понад ₴100 тис.

Дністровська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, який ухиляється від сплати аліментів на утримання дітей (ч. 1 ст. 164 КК України).

За даними слідства, з лютого 2020 року 36-річний житель Дністровського району ухиляється від сплати визначених рішенням суду коштів на утримання двох дітей. Сума борг сягає понад 100 тис. грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура