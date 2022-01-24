За ухилення від сплати податків на суму понад ₴26 млн. судитимуть керівництво товариства-ритейлера на ринку нафтопродуктів

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до Коростенського міськрайонного суду Житомирської області скеровано обвинувальний акт стосовно директора товариства – ритейлера на ринку нафтопродуктів, а також колишнього фінансового директора цього товариства за фактом ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Розслідуванням встановлено, що директор товариства, який на цей час є депутатом однієї з районних рад Житомирської області, разом з колишнім фінансовим директором ухилилися від сплати акцизного податку на суму понад 26 млн грн.

Протягом січня – грудня 2015 року вони здійснювали роздрібну торгівлю нафтопродуктами за платіжними картками і талонами через мережу АЗС. Водночас, за цей період службові особи суб’єкта господарювання задекларували оптову реалізацію підакцизних товарів. Це призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося детективами Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора